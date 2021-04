Il CSV Taranto accreditato per l’Ambito territoriale della provincia jonica (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di servizio per il volontariato, ha deliberato all’unanimità l’accreditamento della “Associazione Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto” come Centro di servizi per il volontariato per l’Ambito territoriale afferente alla provincia di Taranto. Il CSV Taranto è uno dei quaranta – dei 49 previsti – Centri di servizio per il volontariato italiani interessati dal definitivo accreditamento da parte dell’ONC; tra questi sono stati accreditati anche gli altri tre CSV pugliesi per altrettanti ambiti territoriali: Bari e Bat, Foggia e Bat, Lecce-Brindisi. L’Associazione Centro Servizi Volontariato ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Consiglio di AmministrazioneFondazione ONC, Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di servizio per il volontariato, ha deliberato all’unanimità l’accreditamento“Associazione Centro Servizi Volontariatodi” come Centro di servizi per il volontariato perafferente alladi. Il CSVè uno dei quaranta – dei 49 previsti – Centri di servizio per il volontariato italiani interessati dal definitivo accreditamento da parte dell’ONC; tra questi sono stati accreditati anche gli altri tre CSV pugliesi per altrettanti ambiti territoriali: Bari e Bat, Foggia e Bat, Lecce-Brindisi. L’Associazione Centro Servizi Volontariato ...

Kyma Mobilità e terzo settore insieme per i tarantini over 80

Kyma Mobilità Amat con la Presidente Giorgia Gira, e il CSV Taranto con il Presidente Francesco Riondino e il direttore Camilla Lazzoni; per il terzo settore hanno partecipato Lina Arpaia di Auser.

