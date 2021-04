I genitori della ragazza stuprata contro Grillo: 'Quel video è ripugnante, una farsa sul nostro dolore' (Di lunedì 19 aprile 2021) Attraverso il loro legale Giulia Bongiorno, i genitori della ragazza italo - svedese che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio di Beppe Grillo hanno commentato il video del garante del M5s ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) Attraverso il loro legale Giulia Bongiorno, iitalo - svedese che ha denunciato di essere statadal figlio di Beppehanno commentato ildel garante del M5s ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Paola Taverna solidarizza con Grillo che ha il figlio rinviato a giudizio per stupro. E lo fa, dice, “da mamma”. A… - LegaSalvini : Dopo la difesa di #Grillo nei confronti del figlio Ciro, i genitori della ragazza che accusa il 19enne: “Lo spettac… - HuffPostItalia : 'Ridicolizza il nostro dolore': i genitori della ragazza che ha denunciato lo stupro contro Grillo - philgollins : RT @altemaree: Oh ma ci fosse stato uno a dire “da genitore solidarizzo con i genitori della ragazza”. - mssrmoonyy : RT @altemaree: Oh ma ci fosse stato uno a dire “da genitore solidarizzo con i genitori della ragazza”. -