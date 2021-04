Giulia Salemi | nuove accuse per l’ex gieffina | “Gli sms con mio marito”

(Di lunedì 19 aprile 2021)modellaritorna a far parlare di se. Lea suo carico risalgono a qualche mese fa ma oggi finalmente si è fatta chiarezza. I personaggi dell’ultima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Alcuni mesi faè stata accusata pubblicamente da Caterina Collovati di aver fatto delle avances a suo marito, Fulvio Collovati. Lo stesso ex calciatore si è espresso in merito alla vicenda....Ad uscire più forti di prima dal GF Vip, oltre a Stefania Orlando, anchee Pierpaolo Pretelli : i due hanno rinvigorito la propria popolarità e hanno persino trovato l'amore tanto da essere conosciuti oramai con i ' Prelemi '. Per il momento le cose sembrano ...Nelle scorse settimane, Caterina Collovati ha accusato Giulia Salemi di avere avuto un atteggiamento inopportuno con suo marito: “È una roba ...Domenica Live, Pierpaolo Pretelli e il figlio ospiti. L'ex Ariadna Romero: "Bisogna andare oltre” Ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica ...