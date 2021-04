Elisabetta in lutto compie 95 anni senza l' amato Filippo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta lutto

la Repubblica

La regina e la famiglia sono ufficialmente infino a giovedì., che a Windsor è assistita da una ventina di membri dello staff, riceverà al massimo le visite del principe Andrea e del ...Quest'anno invece la rinuncia è dovuta alper la morte del Principe Filippo . Dopo il funerale dello scorso sabatosi trova sempre al Castello di Windsor : è qui che ormai vive la ...La duchessa di Cambridge ha preso in prestito dal portagioie reale due pezzi di straordinaria importanza. Anche Anna e Camilla hanno reso omaggio al duca di Edimburgo, alla loro maniera, così come Lad ...Per il secondo anno consecutivo il compleanno della Regina Elisabetta non sarà celebrato in pompa magna come vuole la tradizione: è dal 2019 che i cannoni non sparano più a salve per il genetliaco del ...