“Ecco i contratti di Pzifer e Moderna con l’Ue”. L’incredibile esclusiva di Report (Di lunedì 19 aprile 2021) Il tema dei contratti segreti delle casa farmaceutiche con l’Ue è ancora molto scottante. A più riprese i cittadini e alcuni leader politici, Gianluigi Paragone in testa, hanno chiesto di visionare quelle carte, ma non c’è stato nulla da fare. l’Ue li ha tenuti nascosti per mesi, prima rifiutandosi di pubblicarli, poi coprendo con una serie di omissis i dati sensibili. Ma Report – come anticipa il sito della Rai – ne è venuta in possesso e pubblica integralmente i primi contratti per l’acquisto dei vaccini anti-Covid stipulati da Bruxelles a fine 2020 con Pfizer e Moderna, che ancora mancavano all’appello.



