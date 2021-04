Ddl Zan, lo sfottò della Littizzetto: “Pipillone bello, quando senti ‘omo’ tremi”. Il leghista replica furioso (Di lunedì 19 aprile 2021) Scontro tra Luciana Littizzetto e Pillon sul Ddl Zan Succede che ieri sera, domenica 18 aprile, Luciana Littizzetto a Che Tempo che fa ha letto una “letterina” rivolta al senatore della Lega Simone Pillon e al suo ostracismo sul Ddl Zan. Il leghista non ha preso benissimo la lettera della comica e questa mattina ha risposto piccato. Lo scontro tra i due infiamma i social. La lettera di Luciana Littizzetto al senatore Simone Pillon “Caro Pilli, Pipillone bello, Pillon de mi corazon che quando senti parole che iniziano per omo o per trans tremi. Se ti dicono transiberiana, transistor, transaminasi, ti inalberi, se ti offrono un omogeineizzato ti tiri i peli del naso come fossero corde di campana”. Inizia ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) Scontro tra Lucianae Pillon sul Ddl Zan Succede che ieri sera, domenica 18 aprile, Lucianaa Che Tempo che fa ha letto una “letterina” rivolta al senatoreLega Simone Pillon e al suo ostracismo sul Ddl Zan. Ilnon ha preso benissimo la letteracomica e questa mattina ha risposto piccato. Lo scontro tra i due infiamma i social. La lettera di Lucianaal senatore Simone Pillon “Caro Pilli,, Pillon de mi corazon cheparole che iniziano per omo o per trans. Se ti dicono transiberiana, transistor, transaminasi, ti inalberi, se ti offrono un omogeineizzato ti tiri i peli del naso come fossero corde di campana”. Inizia ...

