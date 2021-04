Covid, fino a quando durerà il coprifuoco in Italia? (Di lunedì 19 aprile 2021) Le ipotesi per i prossimi mesi. Il governo ha annunciato una serie riaperture in anticipo per il prossimo 26 aprile. Diverse attività, a cominciare da bar e ristoranti, potranno aprire nuovamente al pubblico con la reintroduzione anticipata della zona gialla che l’ultimo decreto aveva sospeso fino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 aprile 2021) Le ipotesi per i prossimi mesi. Il governo ha annunciato una serie riaperture in anticipo per il prossimo 26 aprile. Diverse attività, a cominciare da bar e ristoranti, potranno aprire nuovamente al pubblico con la reintroduzione anticipata della zona gialla che l’ultimo decreto aveva sospesoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Covid, meno casi fino metà maggio, poi possibile crescita. Contagi mitigati da arrivo caldo, alimentati da aumento… - RaiNews : #Covid, Fondazione Gimbe: meno casi fino metà maggio, poi possibile crescita. Contagi mitigati dal caldo, poi alime… - DSantanche : Scandalo siringhe, scandalo mascherine (con ritiro massivo e gli operatori che le han usate in area Covid fino a 4… - dansedanslanuit : RT @Miti_Vigliero: In Umbria registrato un forte aumento contagi nei bimbi fino a 10 anni. In Puglia rilevate quasi 600 infezioni tra neona… - orgoglio65 : Ma poi fino ad ora è stato tutto chiuso e il covid e aumentato Come la spiegate? -