Covid e riaperture | Pregliasco | «Decisione potrà avere prezzo da pagare»

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ledel 26 aprile per molti scienziati sono un rischio. Ilè ancora una minaccia significativa e la situazione epidemiologica è tutt'altro che tale da dormire sonni tranquilli. La pressione sul sistema sanitario è ancora considerevole, gli attualmente positivi e i contagi quotidiani raggiungono ogni giorno livelli lontani da quelli che stanno al di sotto del livello di guardia. Tuttavia c'è un altro rovescio della medaglia: un malessere sociale ed economico che è sempre più tangibile, soprattutto per alcuni settori.26 aprile, rischio «ragionato»? Il governo di Mario Draghi deve aver messo tutto sulla bilancia. A partire dal trend favorevole delle ultime settimane e dalla possibilità che l'avanzare della campagna vaccinale giochi un ruolo determinante. Non a caso lo stesso premier non ha nascosto che la ...

Sulle'non ha vinto la Lega ma il buon senso, serve cautela ma salute e lavoro devono avanzare di pari passo, gli italiani hanno portato enorme pazienza e siamo arrivati al limite. Noi stiamo ...Nelle scorse settimane abbiamo parlato del certificato verde Ue : un VaxPass che faciliterebbe gli spostamenti in Europa per coloro che sono stati sottoposti alla vaccinazione anti, oppure che hanno effettuato tamponi risultati negativi prima del viaggio. Ora è tempo di concentrarsi anche sugli spostamenti in patria, per esempio fra Regioni di colore differente: come ...I veicoli in testa procedevano a passo d'uomo creando ingorghi (ANSA) ...Cosa dobbiamo tenere presente per tornare alla normalità. La famosa e invocata normalità, il traguardo alla fine della strada del Covid, non è più una chimera, ma una opportunità concreta. E dipende d ...