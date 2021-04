Cerved | “Con ritardi nei vaccini e o nel piano di ripresa disoccupazione al 17% entro fine anno” A rischio soprattutto il Sud

(Di lunedì 19 aprile 2021) La perdita di posti di lavoro in Italia rispetto a prima della pandemia potrebbe arrivare fino a 1,9 milioni di lavoratori, in caso dinelle campagne vaccinali e di spesa dei fondi delnazionale die resilienza (Pnrr), con il tasso diche balzerebbe dal 10% al 17%ladel 2021. I dati allarmanti emergono dal Rapporto Italia sostenibile di. “Le province con maggiori perdite di lavoro – si legge in una nota -sarebbero quelle turistiche e con una maggiore presenza di settori colpiti dal rallentamento del commercio internazionale. Il tasso dipotrebbe raggiungere il 20% a Rimini, il 18% a Prato, il 15% a Venezia, Firenze, Aosta, Livorno, Milano”. E “gli impatti sociali sarebbero ovunque ...

Advertising

green_milano : RT @CervedGroup: Al #RapportoItaliaSostenibile #Cerved interviene #SilviaCandiani @candocandi CEO @MicrosoftItalia e offre la prospettiva d… - paoloigna1 : RT @CervedGroup: Sempre dal #RapportoItaliaSostenibile: Guido Romano Ufficio Studi #Cerved parla degli impatti della #pandemia sulle #impre… - microsoftitalia : RT @CervedGroup: Al #RapportoItaliaSostenibile #Cerved interviene #SilviaCandiani @candocandi CEO @MicrosoftItalia e offre la prospettiva d… - CervedGroup : Al #RapportoItaliaSostenibile #Cerved interviene #SilviaCandiani @candocandi CEO @MicrosoftItalia e offre la prospe… - Linkerbiz : RT @CervedGroup: Sempre dal #RapportoItaliaSostenibile: Guido Romano Ufficio Studi #Cerved parla degli impatti della #pandemia sulle #impre… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerved Con

Wall Street Italia

... nel corso della presentazione del Rapporto Italia Sostenibile 2021 elaborato da. Sul fronte della sostenibilità, ha detto, "le cose stanno cambiando euna notevole velocità , qualcuno ......pesanti conseguenze sociali soprattutto nel Sud e in alcune aree turistiche del Nord, più colpite dalla pandemia. E' quanto emerge dal Rapporto Italia Sostenibile 2021 elaborato dache ha ...(Teleborsa) - Le autorità locali hanno un ruolo cruciale per la messa a terra dei progetti sostenibili e le imprese, i sindacati e la società civile devono cooperare per definire il modo migliore per ...A livello di sistema Paese, "abbiamo raggiunto gli obiettivi che eravamo posti per il 2020 con un certo anticipo. Siamo stati tra i ...