Ceferin contro Agnelli: «Mai visto un bugiardo simile. La più grande delusione di tutte» (Di lunedì 19 aprile 2021) Ceferin, presidente della UEFA, ha attaccato frontalmente Andrea Agnelli: queste le parole durissime del numero uno della UEFA A margine del Comitato Esecutivo UEFA, il presidente Ceferin ha lanciato delle vere e proprie bordate contro Andrea Agnelli, ex presidente ECA. «Andrea Agnelli è la delusione più grande di tutte, non ho mai visto una persona che ha mentito così tante volte, così insistentemente come ha fatto lui. È incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021), presidente della UEFA, ha attaccato frontalmente Andrea: queste le parole durissime del numero uno della UEFA A margine del Comitato Esecutivo UEFA, il presidenteha lanciato delle vere e proprie bordateAndrea, ex presidente ECA. «Andreaè lapiùdi, non ho maiuna persona che ha mentito così tante volte, così insistentemente come ha fatto lui. È incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GioFrezzetti : RT @cn1926it: UEFA, #Ceferin duro contro la Superlega: “Sputano in faccia a chi ama lo sport, sanzioni pesanti” - AgainAjin : RT @capuanogio: ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli ho parl… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: È nata la Superlega! Ceferin tuona: 'Uniti contro questo progetto egoistico e senza senso' - Matteo86057623 : RT @GoalItalia: 'Club avidi, hanno sputato in faccia a chi ama il calcio' 'I calciatori non giocheranno Europei e Mondiali' ? La durissima… - mattmichieletto : Ceferin che combatte contro la formazione della #SuperLeague -