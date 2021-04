Calciomercato Inter, caccia al difensore centrale: si guarda ad un parametro zero (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Inter in estate andrà alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Conte. Lo sguardo potrebbe posarsi sulla lista dei parametri zero L’Inter in estate andrà alla ricerca di un difensore centrale per arricchire il proprio parco difensivo. Lo sguardo potrebbe posarsi sulla lista dei parametri zero, che in estate sarà incrementata con nomi di spessore Interessanti. Come riportato sulle pagine di TuttoSport i nerazzurri potrebbero pensare ad ingaggiare Jerome Boateng: il centrale tedesco è attualmente in forza al Bayern Monaco ma non rinnoverà il proprio contratto con i bavaresi. Si aprirebbe così uno scenario Interessante per l’Inter che potrebbe portare il giocatore all’ombra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) L’in estate andrà alla ricerca di unda regalare a Conte. Lo sguardo potrebbe posarsi sulla lista dei parametriL’in estate andrà alla ricerca di unper arricchire il proprio parco difensivo. Lo sguardo potrebbe posarsi sulla lista dei parametri, che in estate sarà incrementata con nomi di spessoreessanti. Come riportato sulle pagine di TuttoSport i nerazzurri potrebbero pensare ad ingaggiare Jerome Boateng: iltedesco è attualmente in forza al Bayern Monaco ma non rinnoverà il proprio contratto con i bavaresi. Si aprirebbe così uno scenarioessante per l’che potrebbe portare il giocatore all’ombra ...

