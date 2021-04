Bollate | inaugurata la nuova tensostruttura per le emergenze della Protezione Civile

(Di lunedì 19 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La squadradiarricchisce le proprie dotazioni acquistando unapneumatica, la quarta, utile per ogni situazione di emergenza. La tenda di pronto intervento misura 56 metri quadrati per un altezza di 3 metri; telo interno coibentante e telo divisorio che crea due distinti settori. Installazione in circa 30 minuti tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bollate inaugurata

Il Notiziario

Rho, 26 febbraio 2021 - Giovedì 25 febbraio è statain piazza San Vittore la mostra fotografica "Milano Nord - Ovest: percorsi d'architettura ... 'ZONA ROSSA SOLO REGIONALE: GIUNTA ...Redazione Condividi, Novate, Baranzate , LOMBARDIA, NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, ...in piazza San Vittore la mostra "Milano Nord - Ovest: percorsi d'architettura lungo gli assi ...La tensostruttura misura 56 metri quadrati per un’altezza di 3 metri e si aggiunge alle altre 3 tende da 40 metri quadrati ciascuna in dotazione alla Prociv ...Da oggi lo Sportello Telematico del Comune di Bergamo si arricchisce di nuovi servizi on line accessibili per i cittadini mentre altri sono stati profondamente rivisti per migliorare la loro accessibi ...