BIMBA DI DUE ANNI MUORE DOPO AVER RICEVUTO IL VACCINO PFIZER COVID-19 (Di lunedì 19 aprile 2021) Siamo devastati nel riferire che una bambina di due ANNI ha purtroppo perso la vita DOPO AVER RICEVUTO il VACCINO PFIZER / BioNTech mRNA La morte è stata segnalata al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), la versione statunitense dello schema Yellow Card visto nel Regno Unito. I dettagli mostrano che la bambina di due ANNI, proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Siamo devastati nel riferire che una bambina di dueha purtroppo perso la vitail/ BioNTech mRNA La morte è stata segnalata al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), la versione statunitense dello schema Yellow Card visto nel Regno Unito. I dettagli mostrano che la bambina di due, proviene da Database Italia.

