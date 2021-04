Beppe Grillo è una furia: “Mio figlio non è uno stupratore…Arrestate me” (Di lunedì 19 aprile 2021) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Grillo (@Beppe Grillo ) Beppe Grillo risponde in un video a coloro che considerano il figlio uno stupratore e si dice disposto ad andare in carcere al suo posto. Sono passati quasi due anni da quando una ragazza italo-svedese ha presentato denuncia di stupro ai danni di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e altri tre ragazzi. La giovane ha trovato il coraggio di sporgere denuncia una volta tornata a Milano con la famiglia, otto giorni dopo l’accadimento. Da quel momento in poi è stata avviata un’indagine e sono emersi diversi particolari della serata. Beppe Grillo, in ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 aprile 2021) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@risponde in un video a coloro che considerano iluno stupratore e si dice disposto ad andare in carcere al suo posto. Sono passati quasi due anni da quando una ragazza italo-svedese ha presentato denuncia di stupro ai danni di Cirodi, e altri tre ragazzi. La giovane ha trovato il coraggio di sporgere denuncia una volta tornata a Milano con la famiglia, otto giorni dopo l’accadimento. Da quel momento in poi è stata avviata un’indagine e sono emersi diversi particolari della serata., in ...

