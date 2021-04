Alpine A110S Trackside | dalla F1 alla vita quotidiana

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021)non poteva scegliere location migliore per presentare la. All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, in occasione del GP dell’Emilia Romagna e del made in Italy, la casa francese ha svelato la versione speciale della sua sportiva, con tanto di presenza del team al gran completo. Con due padrini d’eccezione del calibro di Fernando