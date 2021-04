Alfa Romeo - Mesonero-Romanos in pole per il design (Di lunedì 19 aprile 2021) Alejandro Mesonero-Romanos avrebbe lasciato dopo pochi mesi il gruppo Renault per assumere un incarico decisamente ambito e irrinunciabile per chiunque lavori nel design automobilistico: la responsabilità dello stile dell'Alfa Romeo. Per ora non ci sono conferme di tali indiscrezioni, ma negli ultimi giorni le voci su un suo approdo al Biscione si sono intensificate. Sono state, soprattutto, alcune testate francesi a parlare dei motivi che avrebbero spinto Mesonero-Romanos a lasciare la Dacia nonostante la sua assunzione sia stata voluta espressamente da Luca De Meo, suo ex capo alla Seat e attuale numero uno del costruttore transalpino. Automotive News aggiunge un ulteriore dettaglio: il suo approdo in Italia, o meglio a Torino, sarebbe previsto per il mese di luglio. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 aprile 2021) Alejandroavrebbe lasciato dopo pochi mesi il gruppo Renault per assumere un incarico decisamente ambito e irrinunciabile per chiunque lavori nelautomobilistico: la responsabilità dello stile dell'. Per ora non ci sono conferme di tali indiscrezioni, ma negli ultimi giorni le voci su un suo approdo al Biscione si sono intensificate. Sono state, soprattutto, alcune testate francesi a parlare dei motivi che avrebbero spintoa lasciare la Dacia nonostante la sua assunzione sia stata voluta espressamente da Luca De Meo, suo ex capo alla Seat e attuale numero uno del costruttore transalpino. Automotive News aggiunge un ulteriore dettaglio: il suo approdo in Italia, o meglio a Torino, sarebbe previsto per il mese di luglio. ...

