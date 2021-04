Abusi su minori | rintracciato latitante a Santo Domingo | per l' Europol era tra i 19 più pericolosi

(Di lunedì 19 aprile 2021) E statonella Repubblica Domenicana e stamane sta rientrando in Italia da: ilLuciano Scibilia, 74enne, inserito della listadei 19 pi'sex ...

Advertising

fisco24_info : Era ricercato per abusi su minori, preso in Repubblica Dominicana: Era inserito nella lista Europol dei 19 più peri… - thebursinvar : RT @KeremItalian: #KeremBürsin parteciperà alla campagna su IG chiamata 'Strong UCIM, Strong Children' il 23 Aprile, dalle ore 20:30 ed é f… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Abusi su minori, arrestato il super latitante Scibilia a Santo Domingo #SantoDomingo - MediasetTgcom24 : Abusi su minori, arrestato il super latitante Scibilia a Santo Domingo #SantoDomingo - MediasetTgcom24 : Abusi su minori, arrestato il super latitante Scibilia a Santo Domingo #SantoDomingo -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi minori

TGCOM

Scibilia destinatario di un ordine di esecuzione, emesso dalla procura generale di Roma, di una pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su. Nella scheda ...E' stato arrestato e condotto in Italia il latitante Luciano Scibilia , fermato a Santo Domingo con l'accusa di violenza sessuale su. Il 74enne, condannato a cinque anni e due mesi di reclusione , è l'unico latitante italiano inserito nella lista Europol dei 19 'sex offender' più ricercati a livello internazionale. L'uomo ...Fingendosi un pranoterapeuta in grado di curare qualsiasi malattia e approfittando dell’amicizia che alcune ragazze avevano con la figlia della partner, ha abusato sessualmente di loro con la scusa di ...Il 74enne è l'unico italiano inserito nella lista Europol dei 19 "sex offender" più ricercati a livello internazionale ...