Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2021 ore 17 | 30

(Di domenica 18 aprile 2021)DEL 18 APRILEORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; E PROPRIO TRASUD E VALMONTONE SEGNALATA ANCHE UNA GRANDINATA IN CORSO, UN INVITO ALLA PRUDENZA, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA DOVE SEMPRE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE NEI DUE SENSI DI MARCIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER GUASTO TECNICO LA STAZIONE ANNIBALIANO, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA FERMATA LIBIA; SEMPRE NELL’AMBITO DELLA ...