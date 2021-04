Uomini e donne, Nicola Vivarelli spiazza Alice: “Non mi piace” (Di domenica 18 aprile 2021) Uomini e donne torna al centro dell’attenzione mediatica, stavolta per la rottura avvenuta al trono over tra Nicola Vivarelli e la corteggiatrice Alice. Nella puntata del 16 aprile 2021, una volta entrati in scena nello studio del dating-show, Nicola e Alice hanno parlato al pubblico della loro frequentazione e delle sensazioni provate a margine di un bacio e dei discorsi avuti di recente tra loro. Se da una parte Nicola si dice interessato ad Alice, seppur riconoscendo di non aver avuto un colpo di fulmine con lei, dall’altra parte la giovane non nasconde di non sentirsi fisicamente desiderata dal cavaliere, soprattutto dopo il bacio, a seguito del quale lui si è fatto sentire raramente da lei. Il momento tv dei due prosegue con ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 18 aprile 2021)torna al centro dell’attenzione mediatica, stavolta per la rottura avvenuta al trono over trae la corteggiatrice. Nella puntata del 16 aprile 2021, una volta entrati in scena nello studio del dating-show,hanno parlato al pubblico della loro frequentazione e delle sensazioni provate a margine di un bacio e dei discorsi avuti di recente tra loro. Se da una partesi dice interessato ad, seppur riconoscendo di non aver avuto un colpo di fulmine con lei, dall’altra parte la giovane non nasconde di non sentirsi fisicamente desiderata dal cavaliere, soprattutto dopo il bacio, a seguito del quale lui si è fatto sentire raramente da lei. Il momento tv dei due prosegue con ...

