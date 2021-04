Traffico Roma del 18-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ancora Buona domenica qualche problema sulla braccianense per un incidente avvenuto all’altezza della stazione ferroviaria dell’olgiata Ci sono code nelle due direzioni al centro la polizia locale Ci segnala un incidente sul Lungotevere de’ Cenci ci troviamo all’altezza dell’isola Tiberina disagi tutto sommato contenuti raccomandiamo Attualmente le dovute attenzioni altro incidente con rallentamenti di lieve entità a Montesacro lungo la Nomentana tra via Isolabella e via Monte Subasio in direzione del centro sulla restante rete viaria cittadina alindicato scorrevo quindi regolare nessuna segnalazione sul raccordo e consolari più intenso nella zona di Villa Pamphili quindi in via Leone XIII in via Aurelia Antica a talenti Per consentire lo svolgimento di Mostra Mercato via Ugo Ojetti è chiusa al ...