Torino-Roma, Sanabria in gol da ex: è 1-1 (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Dal possibile 0-2 all’1-1. Tutto in un minuto all’Olimpico Grande Torino per il match tra granata e Roma. Decisivo Vanja Milinkovic-Savic che ha negato a Bruno Peres la possibilità di un contropiede. Sulla ripartenza immediata, il Torino è andato in gol: al 57? Ansaldi ha disegnato un traversone in area, Sanabria da ex del match ha trafitto Mirante che ha sbagliato l’uscita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Dal possibile 0-2 all’1-1. Tutto in un minuto all’Olimpico Grandeper il match tra granata e. Decisivo Vanja Milinkovic-Savic che ha negato a Bruno Peres la possibilità di un contropiede. Sulla ripartenza immediata, ilè andato in gol: al 57? Ansaldi ha disegnato un traversone in area,da ex del match ha trafitto Mirante che ha sbagliato l’uscita. SportFace.

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Roma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18 #TorinoRoma #SFT - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - PagineRomaniste : 65’ - Cartellino giallo per Verdi per un fallo a centrocampo su Reynolds Torino-Roma 1-1 #ASRoma #TorinoRoma #SerieA - PagineRomaniste : 64’ - Secondo cambio per la Roma: esce Veretout, entra Diawara Torino-Roma 1-1 #ASRoma #TorinoRoma #SerieA -