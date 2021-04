TFA sostegno, accesso senza selezione per docenti con tre anni di servizio. Lettera (Di domenica 18 aprile 2021) inviata da Laura Lavore - Gentilissimo signor Ministro, quante aspettative nutriamo noi docenti precari? Siamo stati e continuiamo ad essere bistrattati da tutti i governi senza esclusione alcuna. Dalla Moratti in poi ogni anno sempre peggio! L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) inviata da Laura Lavore - Gentilissimo signor Ministro, quante aspettative nutriamo noiprecari? Siamo stati e continuiamo ad essere bistrattati da tutti i governiesclusione alcuna. Dalla Moratti in poi ogni anno sempre peggio! L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno, accesso senza selezione per docenti con tre anni di servizio. Lettera - EdizioniAnicia : ?? ????R????Z????N?? ???????????? ?? ???????? ?????? 16 ???????????? 2021 ?? #TFA Sostegno: non vale la legge Brunetta. Ministra Messa aumenta… - scuolainforma : TFA sostegno VI ciclo, ministra Messa su aumento posti disponibili - Roberto_Bosio : TFA sostegno, i posti disponibili aumentano a 22 mila per il prossimo ciclo. A dirlo il Ministro dell’Università… - orizzontescuola : TFA sostegno, i posti disponibili aumentano a 22 mila per il prossimo ciclo. A dirlo il Ministro dell’Università -