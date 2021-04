Tasse: la pressione fiscale continua a salire (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr – La pandemia non ferma le Tasse. “Nel 2020, annus horribilis dell’economia italiana, la pressione fiscale è salita attestandosi al 43,1%. La stessa soglia che avevamo toccato nel 2014, a soli 0,3 punti percentuali dal record storico che abbiamo registrato nel 2013”. Questo è quanto emerge dall’ultimo studio della Cgia di Mestre. Il lockdown non ferma la pressione fiscale Le Tasse, dunque crescono nonostante il lockdown? Purtroppo, sì. Per comprendere questo fenomeno è necessario ricordare che il valore della pressione fiscale è dato dal rapporto tra entrate fiscali e contributive sul Prodotto interno lordo. Va rilevato anche che l’incremento dello 0,7% rispetto al 2019 è dovuto soprattutto al crollo del Pil (l’anno scorso è sceso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr – La pandemia non ferma le. “Nel 2020, annus horribilis dell’economia italiana, laè salita attestandosi al 43,1%. La stessa soglia che avevamo toccato nel 2014, a soli 0,3 punti percentuali dal record storico che abbiamo registrato nel 2013”. Questo è quanto emerge dall’ultimo studio della Cgia di Mestre. Il lockdown non ferma laLe, dunque crescono nonostante il lockdown? Purtroppo, sì. Per comprendere questo fenomeno è necessario ricordare che il valore dellaè dato dal rapporto tra entrate fiscali e contributive sul Prodotto interno lordo. Va rilevato anche che l’incremento dello 0,7% rispetto al 2019 è dovuto soprattutto al crollo del Pil (l’anno scorso è sceso ...

