Scuola, i presidi: "Se si torna al 100% in presenza in molte aule sarà impossibile mantenere il distanziamento"

Il ritorno a Scuola di otto studenti su dieci fa lanciare l'allarme ai presidi: con le aule piene sarà impossibile mantenere il distanziamento. "La Scuola è un luogo naturale di assembramento. Se si torna al 100% in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento. In questo caso la Scuola si vedrà costretta a ridurre la presenza dei ragazzi e alternarla alla dad, facendo rotazioni. Bisogna valutare questo rischio", dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. Da lunedì 19 aprile, infatti, saranno "solo" un milione e 650 mila gli alunni che rimarranno ...

