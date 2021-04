Salvini: “Riaprire locali al chiuso e via coprifuoco. Sileri replica: “E’ ancora presto, ma non richiuderemo più” (Di domenica 18 aprile 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansa Dal 26 aprile in Italia primi segnali di riapertura: sul tema si sono espressi diversi esponenti del Governo, da Salvini alla Gelmini passando per Sileri E alla fine Draghi ha deciso di trovare un punto di equilibrio, all’interno della maggioranza, tra la linea della prudenza e quella della riapertura graduale. Dal 26 aprile torneranno le zone gialle, ripartiranno i locali all’aperto così come tante altre attività, ma il coprifuoco – almeno in questa prima fase – rimarrà alle 22. Non ci sta Matteo Salvini, l’esponente più “aperturista” dentro il Governo: “Chiedo di estendere le riaperture dei locali anche al chiuso e l’eliminazione del coprifuoco alle 22 entro la metà di maggio – ha detto il leader della Lega in ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansa Dal 26 aprile in Italia primi segnali di riapertura: sul tema si sono espressi diversi esponenti del Governo, daalla Gelmini passando perE alla fine Draghi ha deciso di trovare un punto di equilibrio, all’interno della maggioranza, tra la linea della prudenza e quella della riapertura graduale. Dal 26 aprile torneranno le zone gialle, ripartiranno iall’aperto così come tante altre attività, ma il– almeno in questa prima fase – rimarrà alle 22. Non ci sta Matteo, l’esponente più “aperturista” dentro il Governo: “Chiedo di estendere le riaperture deianche ale l’eliminazione delalle 22 entro la metà di maggio – ha detto il leader della Lega in ...

