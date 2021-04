Riaperture in Italia Galli | Draghi non ne ha azzeccata una

(Di domenica 18 aprile 2021) "Il premiersul Covid non ne hauna", dice l'infettivologo del Sacco di Milano in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. La preoccupazione diè che possano tornare a salire i ...

AGI - Agenzia Italia

Obiettivo trovare una soluzione operativa già dal 26 aprile, quando inizierà la nuova fase di. Sul tavolo di confronto non dovrebbe invece trovare spazio il tema del coprifuoco , per ...Mentre l'tenta il 'rischio ragionato' delle, (qui le regole per i ristoranti ) e in Israele toglie l'obbligo delle mascherine all'aperto, nel mondo la pandemia da Coronavirus continua a ...Mentre il Trentino anticipa la ripartenza: da lunedì 19 aprile bar e ristoranti potranno offrire i propri servizi di ristorazione, negli spazi all’aperto, fino alle ore 18. Bar e ristoranti sono chius ...L'infettivologo Massimo Galli ha fortemente criticato le riaperture annunciate dal governo, affermando che sul Covid Draghi non ne ha azzeccata una.