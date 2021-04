Resident Evil Village in un lungo video gameplay sulla demo PS5 e PS4 (Di domenica 18 aprile 2021) Durante l'ultimo showcase dedicato a Resident Evil Village, Capcom ha annunciato l'arrivo di una nuova demo giocabile, da provare in attesa del lancio del titolo, fissato per il mese di maggio. La demo presenta due diversi scenari, il villaggio e il castello, da esplorare liberamente in un tempo limite di un'ora. La prova è accessibile una sola volta e solo in giorni e orari prestabiliti, quindi non è possibile bazzicare liberamente. Potete giocare la demo dalle 02:00 del 1 maggio, fino alle 02:00 del 2 maggio, su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 aprile 2021) Durante l'ultimo showcase dedicato a, Capcom ha annunciato l'arrivo di una nuovagiocabile, da provare in attesa del lancio del titolo, fissato per il mese di maggio. Lapresenta due diversi scenari, il villaggio e il castello, da esplorare liberamente in un tempo limite di un'ora. La prova è accessibile una sola volta e solo in giorni e orari prestabiliti, quindi non è possibile bazzicare liberamente. Potete giocare ladalle 02:00 del 1 maggio, fino alle 02:00 del 2 maggio, su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia. Leggi altro...

