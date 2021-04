Perde il controllo dell' auto e finisce in un fossato | grave 51enne

(Di domenica 18 aprile 2021) Incidente nel pomeriggio di domenica in via Veeria a Longare. Un uomo di 51 anni, alla guidaa sua Audi, per cause in corso di accertamento ha perso ilche è uscita di ...

Incidente nel pomeriggio di domenica in via Vedelleria a Longare. Un uomo di 51 anni, alla guida della sua Audi, per cause in corso di accertamento ha perso ildell'auto che è uscita di strada finendo in un fossato. Sul posto sono arrivati i pompieri di Vicenza, per la messa in sicurezza della strada, e un'ambulanza del Suem che ha soccorso l'uomo, ...Schumacherildella sua Haas ed è costretto ai box per il cambio dell'alettone anteriore. Alla ripresa della gara, subito errore di Perez alla Piratella con il messicano che riuscirà ...Oggi domenica 18 aprile un furgone è precipitato su un’auto a Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma. Sul posto i paramedici del 118 hanno soccorso la persona alla guida dell’auto: è stata trasporta ...Ha perso il controllo della sua automobile ed è finito in un terreno agricolo. Quando sono arrivati i carabinieri si è scoperto che guidava in stato di ebbrezza e non aveva ...