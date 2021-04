Pass per il Covid o lasciapassare A38? Scrive Celotto (Di domenica 18 aprile 2021) Forse non tutti ricordano che già nella civiltà dell’Antico Egitto molti documenti amministrativi si chiudevano con una frase emblematica: Conservate la mia lettera, affinche? in avvenire vi serva come giustificazione. Nel suo atavico formalismo, la burocrazia ha sempre fatto prevalere la forma sulla sostanza, richiedendo una dichiarazione che attesti, certifichi, autorizzi, a prescindere dalla sostanza delle cose. Come sappiamo, anche la lotta al Covid ha seguito questa impostazione fondando la nostra libertà di circolazione e soggiorno sulle “autocertificazioni” (che in verità erano “autodichiarazioni” perché redatte ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 447 del 2000 e non dell’art. 46 del medesimo d.P.R.). Non era importante verificare davvero dove stessimo andando ma che lo dichiarassimo in un modulo in maniera plausibile e conforme al Dpcm del momento. Allo stesso ... Leggi su formiche (Di domenica 18 aprile 2021) Forse non tutti ricordano che già nella civiltà dell’Antico Egitto molti documenti amministrativi si chiudevano con una frase emblematica: Conservate la mia lettera, affinche? in avvenire vi serva come giustificazione. Nel suo atavico formalismo, la burocrazia ha sempre fatto prevalere la forma sulla sostanza, richiedendo una dichiarazione che attesti, certifichi, autorizzi, a prescindere dalla sostanza delle cose. Come sappiamo, anche la lotta alha seguito questa impostazione fondando la nostra libertà di circolazione e soggiorno sulle “autocertificazioni” (che in verità erano “autodichiarazioni” perché redatte ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 447 del 2000 e non dell’art. 46 del medesimo d.P.R.). Non era importante verificare davvero dove stessimo andando ma che lo dichiarassimo in un modulo in maniera plausibile e conforme al Dpcm del momento. Allo stesso ...

