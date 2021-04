Olimpiadi Tokyo 2021, Yoshihide Suga ha chiesto a Pfizer l’aumento delle forniture dei vaccini (Di domenica 18 aprile 2021) Il premier giapponese Yoshihide Suga sta lavorando alacremente da settimane per cercare di realizzare, insieme con il suo team, un protocollo che consenta il regolare svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Purtroppo la situazione epidemiologica in Giappone, così come nel resto del mondo, è a dir poco preoccupante. Un primo decisivo passo sarebbe quello di immunizzare gran parte della popolazione giapponese, oltre che gli atleti. Proprio per questo motivo il premier nipponico ha chiesto a Pfizer un ulteriore sforzo. Suga secondo quanto riportato dal quotidiano “Nikkei” ha richiesto l’incremento delle dosi di vaccino da destinare al Giappone. Solo in questo modo il processo di immunizzazione potrebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Il premier giapponesesta lavorando alacremente da settimane per cercare di realizzare, insieme con il suo team, un protocollo che consenta il regolare svolgimentodi. Purtroppo la situazione epidemiologica in Giappone, così come nel resto del mondo, è a dir poco preoccupante. Un primo decisivo passo sarebbe quello di immunizzare gran parte della popolazione giapponese, oltre che gli atleti. Proprio per questo motivo il premier nipponico haun ulteriore sforzo.secondo quanto riportato dal quotidiano “Nikkei” ha ril’incrementodosi di vaccino da destinare al Giappone. Solo in questo modo il processo di immunizzazione potrebbe ...

