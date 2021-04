Milan-Genoa in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) I rossoneri di Pioli sfidano i rossoblù di Ballardini nel lunch match della 32ª giornata di Serie A: dove vedere Milan-Genoa La domenica della 31ª giornata di Serie A si apre con la sfida fra il Milan di Stefano Pioli e il Genoa di Davide Ballardini. In palio punti pesanti per la zona Champions e la lotta salvezza. Milan-Genoa: la partita si giocherà domenica 18 aprile 2021 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 12.30. A dirigere il match sarà il signor Gianpaolo Calvarese di Teramo. Rossoneri al 2° posto in classifica con 63 punti, che puntano a rafforzare la loro posizione e a respingere l’assalto della Juventus e dell’Atalanta, che seguono a breve distanza, impegnate fra l’altro nel pomeriggio nel ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) I rossoneri di Pioli sfidano i rossoblù di Ballardini nel lunch match della 32ª giornata di Serie A:vedereLa domenica della 31ª giornata di Serie A si apre con la sfida fra ildi Stefano Pioli e ildi Davide Ballardini. In palio punti pesanti per la zona Champions e la lotta salvezza.: la partita si giocherà domenica 18 aprile 2021 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza dio con fischio d’inizio alle ore 12.30. A dirigere il match sarà il signor Gianpaolo Calvarese di Teramo. Rossoneri al 2° posto in classifica con 63 punti, che puntano a rafforzare la loro posizione e a respingere l’assalto della Juventus e dell’Atalanta, che seguono a breve distanza, impegnate fra l’altro nel pomeriggio nel ...

Advertising

acmilan : Dalla punizione di Beckham all'acrobazia di Borriello, quanta qualità nella Top 5 di #MilanGenoa! ? Vota il tuo g… - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - fabbianorozzang : RT @ruiu19: Ci vediamo tra pochi minuti in diretta sul canale CristianoRuiuTV per la CRONACA LIVE di Milan-Genoa! CLICCA QUI: - Ftbnews24 : #SerieA #Milan #ParmaMilan #MilanGenoa #Ibra ?? -