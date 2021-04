Mia Ceran incinta, l’annuncio in diretta a Quelli che il calcio (Di domenica 18 aprile 2021) Un’apertura con il botto, quella che ha sorpreso tutti i fan di Quelli che il calcio: la nuova puntata della trasmissione sportiva ha visto l’ingresso in studio di Mia Ceran accompagnata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, i quali hanno messo in scena un simpatico siparietto per dare la bella notizia. La conduttrice è infatti incinta per la prima volta. Mia Ceran ha voluto attendere la diretta televisiva per annunciare la lieta novella, regalando così una splendida sorpresa ai telespettatori. Appena le telecamere si sono accese sul trio, ha avuto inizio un divertente sketch al termine del quale la presentatrice ha rivelato: “Aspetto un bambino”. Tra gli applausi dei presenti, la sua commozione era evidente. E naturalmente Luca e Paolo si sono congratulati con lei per questa bellissima ... Leggi su dilei (Di domenica 18 aprile 2021) Un’apertura con il botto, quella che ha sorpreso tutti i fan diche il: la nuova puntata della trasmissione sportiva ha visto l’ingresso in studio di Miaaccompagnata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, i quali hanno messo in scena un simpatico siparietto per dare la bella notizia. La conduttrice è infattiper la prima volta. Miaha voluto attendere latelevisiva per annunciare la lieta novella, regalando così una splendida sorpresa ai telespettatori. Appena le telecamere si sono accese sul trio, ha avuto inizio un divertente sketch al termine del quale la presentatrice ha rivelato: “Aspetto un bambino”. Tra gli applausi dei presenti, la sua commozione era evidente. E naturalmente Luca e Paolo si sono congratulati con lei per questa bellissima ...

Stefano04449462 : @AntifaDavide Sempre in forma Mia Ceran?? - AntifaDavide : @Stefano04449462 E Mia Ceran dove la mettiamo...?????? - bragoccia : Mia ceran carina come sempre però è piccola non è vero come riporta internet che è alta1,73 ... sarà un metro e sesanta5 #quellicheilcalcio - FQMagazineit : Mia Ceran e l’annuncio inaspettato a Quelli che il Calcio. Luca e Paolo: “Devi dirci qualcosa?” - franco_sala : RT @GiusCandela: Mia Ceran è incinta, lo ha annunciato in diretta a #qcc. Auguri. -