Malinovskyi: «Sono contento per il risultato, vincere contro la Juve fa sempre piacere»

Ruslan Malinovskyi, giocatore dell'Atalanta autore del gol della vittoria contro la Juve, parla così al termine del match Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Malinovskyi, autore del gol della vittoria contro la Juve. Le sue parole. 

LA GARA – «Sono contento per il risultato e per il mio gol, molto importante per la squadra per i 3 punti. Abbiamo tutte finali e dobbiamo cercare il massimo in ogni partita. Dopo venti anni abbiamo vinto qui, a casa, Sono contento anche per questo». 

SORPASSO – «La Juve è una squadra molto forte e pericolosa, gli attaccanti Sono fortissimi. Abbiamo giocato bene in difesa, vincere contro la Juve è sempre importante».

