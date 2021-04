Ligue 2 | al Chambly si fanno male tutti i portieri Entra l’allenatore e la squadra vince 2-0

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 aprile 2021) Clamorosa situazione verificatasi in2 francese, nella gara trae Amiens di ieri. I padroni di casa, penultimi in classifica, si sono presentati solo con un portiere in distinta, tra l’altro il terzo portiere, visto i ko in settimana di Pontdeme e dell’ infortunato di lungo corso Le Roy. In campo il giovane Pinoteau senza altriin panchina. Al 44? lo stesso Pinoteau si fae chi mettere in porta? Deverent Planté, classe 1980 allenatore deidel. Il 41enne, ex portiere, ritiratosi nel 2017, ha chiuso la gara con un clean-sheat, salvando lain un momento di emergenza. Planté è un ex portiere con una cospicua militanza prevalentemente in2, il ...