Legnano, 54enne in ospedale con il pene incastrato nel peso di un bilanciere (Video) (Di domenica 18 aprile 2021) Un 54enne di Legnano (Milano) è stato costretto a correre al pronto soccorso dopo essere rimasto con il pene incastrato nel peso di due chili di un bilanciere. Dopo una serie di inutili tentativi, non riuscendo a liberarsi, l'uomo è stato costretto a recarsi in ospedale e chiedere aiuto. Il bizzarro incidente è avvenuto due giorni fa con una dinamica dell'infortunio ancora poco chiara. Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 aprile, l’uomo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano con il pene incastrato nel peso. La situazione era delicatissima e i medici hanno dovuto chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, che insieme personale sanitario, hanno deciso di ... Leggi su sicksadworld (Di domenica 18 aprile 2021) Undi(Milano) è stato costretto a correre al pronto soccorso dopo essere rimasto con ilneldi due chili di un. Dopo una serie di inutili tentativi, non riuscendo a liberarsi, l'uomo è stato costretto a recarsi ine chiedere aiuto. Il bizzarro incidente è avvenuto due giorni fa con una dinamica dell'infortunio ancora poco chiara. Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 aprile, l’uomo si è presentato al pronto soccorso dell’dicon ilnel. La situazione era delicatissima e i medici hanno dovuto chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, che insieme personale sanitario, hanno deciso di ...

