Lazio forza 9: battuto un record dopo 70 anni (Di domenica 18 aprile 2021) Quinta vittoria consecutiva per la Lazio in campionato, che continua ad alimentare le speranze biancocelesti di qualificazione alla prossima Champions League, e addirittura la nona di fila in casa. All’Olimpico la formazione di Simone Inzaghi sa solo vincere, arrivando a quota 9 e in una singola stagione è la prima volta che capita ai biancocelesti dalla stagione 1949/50, come riportato da OptaPaolo. 9 – Lazio have won nine home games in a row in a single Serie A season for their first time since 1949/50 season. Guarantee.#LazioBenevento pic.twitter.com/uDeHZyCkZi — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 18, 2021 Foto: Lazio Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Quinta vittoria consecutiva per lain campionato, che continua ad alimentare le speranze biancocelesti di qualificazione alla prossima Champions League, e addirittura la nona di fila in casa. All’Olimpico la formazione di Simone Inzaghi sa solo vincere, arrivando a quota 9 e in una singola stagione è la prima volta che capita ai biancocelesti dalla stagione 1949/50, come riportato da OptaPaolo. 9 –have won nine home games in a row in a single Serie A season for their first time since 1949/50 season. Guarantee.#Benevento pic.twitter.com/uDeHZyCkZi — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 18, 2021 Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Maestro73M : @PReina25 @OfficialSSLazio Sul rigore io te lo avevo detto di buttarti a sinistra, non mi hai sentito ??????...forza Lazio, Pepe!! - SennaGianMarco : Chissà se adesso la #stampa e i commentatori daranno la #notizia con la stessa forza con cui hanno provato ad affos… - skoda_sergio : @fabrizietto67 ma quanto hai ragione anzi di piu' se non ci fossero non saremmo nella nostra pelle a noi raga nessu… - TheArsenalPack2 : @itachisfriend @afczak_ 100% man, forza lazio! - FMonderna : @sergeeej21 @antonellachiod2 Figurati, forza Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio forza Torna Certame Cardelliano ... Montalto di Castro, Monte Romano, Canino, dalla Provincia di Viterbo, dalla Regione Lazio , dall'... Fabio Canessa - Amleto e Don Chisciotte, padre Sergio e santo bevitore: la forza e la fragilità dell'...

Luis Alberto, maglia gettata dopo il cambio ROMA - Luis Alberto fuori per Akpa Akpro, è uno dei cambi di Massimiliano Farris per cercare di dare nuova forza al centrocampo della Lazio in sofferenza contro un Benevento combattivo. É il minuto 70', lo spagnolo però non ci sta. E una volta in panchina getta la maglia appena tolta , un gesto istintivo ...

Lazio, la forza delle mezz’ali: i gol arrivano da lì Corriere dello Sport.it Luis Alberto, gesto di stizza dopo il cambio: Farris chiarisce Luis Alberto, Farris in conferenza stampa ha parlato del gesto di stizza dello spagnolo dopo la sostistuzione nel match contro il Benevento ...

Lazio-Benevento 5-3, le pagelle dei biancocelesti: Immobile e Correa i migliori Questi i voti dei biancocelesti: Reina 6,5: sulla carta ha preso tre gol, ma non ha grandi responsabilità. Il primo tempo è tutto sommato tranquillo per l’estremo difensore della Lazio. Bello l’interv ...

... Montalto di Castro, Monte Romano, Canino, dalla Provincia di Viterbo, dalla Regione, dall'... Fabio Canessa - Amleto e Don Chisciotte, padre Sergio e santo bevitore: lae la fragilità dell'...ROMA - Luis Alberto fuori per Akpa Akpro, è uno dei cambi di Massimiliano Farris per cercare di dare nuovaal centrocampo dellain sofferenza contro un Benevento combattivo. É il minuto 70', lo spagnolo però non ci sta. E una volta in panchina getta la maglia appena tolta , un gesto istintivo ...Luis Alberto, Farris in conferenza stampa ha parlato del gesto di stizza dello spagnolo dopo la sostistuzione nel match contro il Benevento ...Questi i voti dei biancocelesti: Reina 6,5: sulla carta ha preso tre gol, ma non ha grandi responsabilità. Il primo tempo è tutto sommato tranquillo per l’estremo difensore della Lazio. Bello l’interv ...