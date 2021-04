La papera di Handanovic: il Napoli in vantaggio contro l’Inter [VIDEO] (Di domenica 18 aprile 2021) Si sta giocando l’ultimo match della 31esima giornata del campionato di Serie A in campo Napoli e Inter, nel primo tempo papera del portiere Handanovic. La squadra di Gennaro Gattuso ha intenzione di tornare pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, i nerazzurri sempre più al primo posto. La compagine di Antonio Conte gioca con coraggio e va ad un passo dal gol in diverse occasioni. Al 36? il Napoli passa in vantaggio, papera del portiere Handanovic, l’estremo difensore è stato disturbato da De Vrij ma il grave errore è stato proprio dello sloveno. In basso il VIDEO dell’errore. AUTOGOL Handanovic ??? Napoli 1 ? 0 Inter#SerieA pic.twitter.com/aGHHejV3zx — Garra Sports (@GarraSportsMx) April 18, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 aprile 2021) Si sta giocando l’ultimo match della 31esima giornata del campionato di Serie A in campoe Inter, nel primo tempodel portiere. La squadra di Gennaro Gattuso ha intenzione di tornare pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, i nerazzurri sempre più al primo posto. La compagine di Antonio Conte gioca con coraggio e va ad un passo dal gol in diverse occasioni. Al 36? ilpassa indel portiere, l’estremo difensore è stato disturbato da De Vrij ma il grave errore è stato proprio dello sloveno. In basso ildell’errore. AUTOGOL???1 ? 0 Inter#SerieA pic.twitter.com/aGHHejV3zx — Garra Sports (@GarraSportsMx) April 18, ...

Ultime Notizie dalla rete : papera Handanovic Inter, ora è un bell'Handa...re. Tutti i perché della sua stagione a due facce Le parate laser di Handanovic a inizio stagione erano ormai chiacchiere da bar. Lui fermo a fulminare il pallone con lo ... Ma in fondo - al netto della super papera col Verona - sono finiti in porta con ...

Top e Flop 24ª giornata: Lukaku dominante, malissimo Demiral ... poi la mezza papera col Sassuolo, stavolta Skorupski si prende la palma del migliore portiere. Il ... Meret (Napoli), Musso (Udinese), Sportiello (Atalanta) e l'inoperoso Handanovic (Inter). ...

