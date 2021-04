KTM chiama Pedrosa per una wild card

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 aprile 2021) La KTM ha un sogno nel cassetto: riportare in gara Dani. La casa austriaca starebbe preparando unaper il suo collaudatore di lusso, ritiratosi dalle corse nel 2018. Dopo tante voci che sono circolate per settimane, arriva la prima ammissione da parte del boss del reparto corse, Pit Beirer. Interpellato da The Race, l’ex pilota MXGP ha confermato il programma di portare in pista il numero 26, per una singola apparizione ancora da definire. Manca ancora l’ok di Dani, il quale ha sempre ribadito di non voler tornare a correre. Almeno pubblicamente. Perché KTM vuole laper? La casa di Mattinghofen ha concluso un 2020 spaziale, con tre vittorie all’attivo. Questi successi hanno fatto perdere le concessioni per il 2021, che da un lato è un motivo di ...