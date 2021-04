(Di domenica 18 aprile 2021) Non si sa se sia più grave il fatto che in barba alle regole anti - contagio fosse in corso un pranzo con 23 - 24 commensali, o che gli stessi stessero consumandoall'interno di un ...

Advertising

RadioProzac : Impiegati e funzionari a tavola con uccelli vietati: i carabinieri bloccano la festa proibita - ch_soccini : Impiegati e funzionari a tavola con uccelli vietati: i carabinieri bloccano la festa proibita - Lucia05149332 : Tavolata a base di spiedo con uccelli vietati. Impiegati pubblici e funzionari... - marcomaioli1 : RT @skoda130sl: Impiegati e funzionari a tavola con uccelli vietati: i carabinieri bloccano la festa proibita - lorstained : RT @skoda130sl: Impiegati e funzionari a tavola con uccelli vietati: i carabinieri bloccano la festa proibita -

Ultime Notizie dalla rete : Impiegati funzionari

Gli ospiti, 23 o 24 persone, sarebbero tuttidella struttura, senza alcun politico. I piatti, tra i quali alcuni a base di uccellini vietati, sarebbero stati preparati nelle ...... ma si mangiano anche uccelli protetti abbattuti probabilmente dagli stessi commensali, allo stesso tempoe " in parte " cacciatori". "Questa è l'immagine che ci viene in mente ...A Gardone Val Trompia, a Brescia, alcuni funzionari e impiegati hanno organizzato un pranzo illegale in cui hanno consumato uccelli vietati.Come gruppo locale di Fratelli d’Italia, estranei ai fatti che stanno coinvolgendo i comuni del territorio e anche Ladispoli, ci sentiamo in obbligo di chiedere un operazione di trasparenza, nel ...