Il comunicato della UEFA contro l’istituzione della cosiddetta “Super League” (Di domenica 18 aprile 2021) Insieme ai maggiori campionati europei, Serie A compresa, ha minacciato dure ripercussioni nei confronti dei club che dovessero aderire a un nuovo torneo continentale Leggi su ilpost (Di domenica 18 aprile 2021) Insieme ai maggiori campionati europei, Serie A compresa, ha minacciato dure ripercussioni nei confronti dei club che dovessero aderire a un nuovo torneo continentale

Advertising

ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - DiMarzio : #Superlega, la presa di posizione della #Uefa - Paolo_Bargiggia : L' Eca contro il suo presidente @andagn con il comunicato di oggi contro la #SuperLega. Il preside te della… - GoalItalia : Il comunicato congiunto dell'ECA dopo il meeting condotto da van der Sar, in assenza di #Agnelli ?? PSG e Bayern ha… - ontoxy : RT @ZZiliani: Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che avrebbe a… -