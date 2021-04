Highlights e gol Milan-Genoa 2-1, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Milan-Genoa 2-1, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Il lunch match viene sbloccato da Rebic dopo una manciata di minuti, sempre nel primo tempo arriva il pareggio di Destro che segna da ex. Nel secondo tempo è un autogol incredibile di Scamacca a condannare il Grifone. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per la trentunesima giornata di. Il lunch match viene sbloccato da Rebic dopo una manciata di minuti, sempre nel primo tempo arriva il pareggio di Destro che segna da ex. Nel secondo tempo è un autogol incredibile di Scamacca a condannare il Grifone. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

EmpoliCalcio : L'autogol di Joronen, la rete di Bajrami, quelle Bjarnason e di Stulac prima dell'intervallo; il gol di Donnarumma… - milano_today : Video gol sintesi partita e highlights Milan-Genoa 2-1 - PianetaMilan : #MilanGenoa: la #Top5 gol dei rossoneri a #SanSiro (#Video) - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan… - BresciaOfficial : Una sfida non semplice in casa della capolista. Torna al gol Donnarumma, accorcia Bjarnason. Ecco gli highlights de… - pingioriroberto : RT @SkySport: ? POULSEN SEGNA ALL'ULTIMO ISTANTE ? Ma il Var annulla il gol del danese ? Lipsia in vantaggio nel recupero: Poulsen devia in… -