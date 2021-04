Guerra diplomatica tra Occidente e Russia: preludio di un conflitto aperto? (Di domenica 18 aprile 2021) Negli ultimi giorni stiamo osservando una piccola ondata di espulsioni di diplomatici russi in Europa. Non è la prima volta che succede, precisiamo, stante il clima di tensione tra Nato e Russia che si espleta principalmente nella questione ucraina. A febbraio abbiamo assistito a una prima tornata di espulsioni: Germania, Polonia e Svezia hanno cacciato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 18 aprile 2021) Negli ultimi giorni stiamo osservando una piccola ondata di espulsioni di diplomatici russi in Europa. Non è la prima volta che succede, precisiamo, stante il clima di tensione tra Nato eche si espleta principalmente nella questione ucraina. A febbraio abbiamo assistito a una prima tornata di espulsioni: Germania, Polonia e Svezia hanno cacciato InsideOver.

