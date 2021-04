Gori: “Superiori in presenza al 100%? Non è una buona idea, mi fermerei al 75” (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 26 aprile torneranno in presenza al 100% gli studenti delle regioni in zona gialla rafforzata e arancione: ad annunciarlo è stato venerdì il Premier Mario Draghi. Una scelta che ha diviso il mondo politico, a livello nazionale ma soprattutto a livello locale dove sindaci e governatori sono preoccupati dalle conseguenze organizzative di tale misura. Tra loro anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che in tweet ha espresso le proprie perplessità soprattutto per quanto riguarda i mezzi pubblici: “Non credo sia una buona idea portare la didattica in presenza delle scuole Superiori al 100% – ha scritto nella mattinata di domenica – Infatti: o si porta al 100% anche la capienza dei bus (sconsigliato, nessuno dei giovani è vaccinato) o ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021) Dal 26 aprile torneranno inalgli studenti delle regioni in zona gialla rafforzata e arancione: ad annunciarlo è stato venerdì il Premier Mario Draghi. Una scelta che ha diviso il mondo politico, a livello nazionale ma soprattutto a livello locale dove sindaci e governatori sono preoccupati dalle conseguenze organizzative di tale misura. Tra loro anche il sindaco di Bergamo Giorgio, che in tweet ha espresso le proprie perplessità soprattutto per quanto riguarda i mezzi pubblici: “Non credo sia unaportare la didattica indelle scuoleal– ha scritto nella mattinata di domenica – Infatti: o si porta alanche la capienza dei bus (sconsigliato, nessuno dei giovani è vaccinato) o ...

