Gaio-Paire in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2021

Federico Gaio affronta Benoit Paire al primo turno dell'Atp 500 di Barcellona. Il tennista azzurro, nonostante la sconfitta all'ultimo turno del tabellone cadetto contro Ivashka, è stato ripescato come lucky loser. Non è stato neppure troppo sfortunato nel sorteggio dato che sfiderà l'istrionico Paire. Il francese sulla carta è più forte, non a caso partirà favorito. Tuttavia la sfida è tutt'altro che chiusa e Gaio potrà sicuramente giocarsi le sue carte. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena lunedì 19 aprile, come terzo match sulla Pista Manolo Santana dalle ore 11:00 italiane (dopo Zapata Miralles-Kuznetsov). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell'evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live ...

