Fonseca | “Mi assumo le responsabilità della sconfitta Il quarto posto è difficile”

(Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnicoRoma, Paulo, ha parlato a Sky Sport dopo il ko con il Torino. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato 2 giorni fa e abbiamo cambiato molto. Abbiamo problemi con terzini e difensori, abbiamo poche possibilità. Se la squadra sta pensando più all’Europa League credo che dovevamo pensare di più al campionato e non l’abbiamo fatto. Abbiamo fatto il primo gol, abbiamo avuto le occasioni per chiudere il match e non l’abbiamo fatto, il Torino ha fatto meglio, è stato più aggressivo e ha meritato”. Trippi errori: ““E’ quello che è mancato a questa squadra. E’ una questione di concentrazione, in Europa League la squadra è più concentrata. La squadra ha fatto tanti errori. Devo assumermi le mie. E’, in campionato abbiamo sbagliato di più”. Compromesso l’obiettivo ...