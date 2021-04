Covid in Sicilia: 875 i nuovi positivi, 10 i morti (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 875 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 16.558 tamponi processati, con una incidenza del 5,3%. La Regione è settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.162. Il numero degli attuali positivi è di 25.758 con un incremento di 281 Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 875 ialinsu 16.558 tamponi processati, con una incidenza del 5,3%. La Regione è settima per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.162. Il numero degli attualiè di 25.758 con un incremento di 281

fattoquotidiano : Sicilia, il Pd all’attacco di Musumeci: “Per l’emergenza Covid assegnati 287 incarichi diretti. Tre alla stessa per… - ilmattinodisici : Covid in Sicilia: 875 i nuovi positivi, 10 i morti - RadioVoceVicina : Covid, imprenditore romano sceglie la Sicilia per vaccinarsi - toni_fontana : RT @opendatasicilia: Lettera aperta al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico per la pubblicazione di dati ap… - CarmelaBChem : Secondo me hanno capito che Open weekend significava che il vaccino era Gratis... e si sono fiondati.… -