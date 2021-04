Covid | in Lombardia 1 782 positivi e 64 morti | a Bergamo 135 nuovi casi e 7 decessi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 aprile 2021) Sono 1.782 irilevati innella giornata di domenica 18 aprile: è quanto emerge dall’analisi di 34.199 tamponi processati, per unatà del 5,2%. Continua il calo dei ricoverati, 185 in meno nei reparti (4.716 il totale) e 1 in meno nelle terapie intensive (722, con 20 ingressi nelle ultime 24 ore). Sale a 32.284 il numero di, con un incremento di +64. Sono 3.142 i guariti/dimessi. Iper provincia Milano 599135 Brescia 287 Como 102 Cremona 66 Lecco 66 Lodi 25 Mantova 119 Monza e Brianza 179 Pavia 72 Sondrio 40 Varese 55