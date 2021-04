Covid, imprenditore romano sceglie la Sicilia per vaccinarsi (Di domenica 18 aprile 2021) Da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid. Giuseppe Rocchia, 64 anni, imprenditore, saputo dell’Open-weekend, l’iniziativa del governo Musumeci che fino a questa sera consente agli over 60 Siciliani di sottoporsi alla vaccinazione con siero Astrazeneca, anche senza prenotazione, ha preso il primo volo per Palermo, diretto poi all’hub vaccinale allestito all’ex fiera del Mediterraneo. vbo/c su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) Da Roma a Palermo percontro il. Giuseppe Rocchia, 64 anni,, saputo dell’Open-weekend, l’iniziativa del governo Musumeci che fino a questa sera consente agli over 60ni di sottoporsi alla vaccinazione con siero Astrazeneca, anche senza prenotazione, ha preso il primo volo per Palermo, diretto poi all’hub vaccinale allestito all’ex fiera del Mediterraneo. vbo/c su Il Corriere della Città.

