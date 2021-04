**Covid: Cottarelli, ‘pass? perchè un nuovo documento? basta burocrazia’** (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè serve un nuovo unico documento? Non basta stabilire che chi ha documenti attestanti una delle 3 citate condizioni può fare certe cose? basta burocrazia!”. Lo scrive su twitter Carlo Cottarelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Maserve ununico? Nonstabilire che chi ha documenti attestanti una delle 3 citate condizioni può fare certe cose?burocrazia!”. Lo scrive su twitter Carlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

