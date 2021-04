Corsa delle Rose, a Lignano fino al 25 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) L’edizione 2021 della manifestazione dedicata alla LILT si svolgerà il 26 settembre. Ma domenica scatta un’edizione virtuale che promette divertimento in tutta sicurezza. Iscrizioni anche sabato pomeriggio e domenica mattina al Pala Pineta Una settimana con la Corsa delle Rose. Domenica 18 aprile scatta la Virtual Edition dell’evento organizzato dal Running Team Conegliano, in collaborazione con il Comune di Lignano, la Onlus Lignano in Fiore, Lignano Pineta Spa e Bell’Italia-Efa Village. Per una settimana, sino a domenica 25 aprile, sarà possibile cimentarsi sui percorsi che caratterizzano l’evento podistico di Lignano Sabbiadoro: entrambi i tracciati – 5 e 9 km, con partenza da piazza Marcello d’Olivo, in località Pineta – ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 aprile 2021) L’edizione 2021 della manifestazione dedicata alla LILT si svolgerà il 26 settembre. Ma domenica scatta un’edizione virtuale che promette divertimento in tutta sicurezza. Iscrizioni anche sabato pomeriggio e domenica mattina al Pala Pineta Una settimana con la. Domenica 18scatta la Virtual Edition dell’evento organizzato dal Running Team Conegliano, in collaborazione con il Comune di, la Onlusin Fiore,Pineta Spa e Bell’Italia-Efa Village. Per una settimana, sino a domenica 25, sarà possibile cimentarsi sui percorsi che caratterizzano l’evento podistico diSabbiadoro: entrambi i tracciati – 5 e 9 km, con partenza da piazza Marcello d’Olivo, in località Pineta – ...

